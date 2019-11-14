На Ставрополье задержали мужчину, напавшего на детей и учительницу с ножом

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчину, который напал на детей и учительницу на игровой площадке, задержали на Ставрополье, сообщила журналистам пресс-служба СК РФ в четверг.

"Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 63-летнего жителя Нефтекумска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений"). Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла отбиться и убежать.