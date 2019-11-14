Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Площадь пожара составила 700 кв. м, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, его тушат 76 человек и 22 единицы техники, на место выдвинулся пожарный поезд.

Источник в экстренных службах отметил, что тушение пожара осложняются тем, что пожарные гидранты расположены на большом расстоянии от горящего объекта.

"Сложности тушению добавляет тот факт, что ближайший пожарный гидрант расположен в 600 м от горящего склада. Поэтому было принято решение привлечь городскую поливо-моечную технику", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, что для подвоза воды привлечены 15 единиц поливомоечной техники комплекса городского хозяйства. На место также прибыл пожарный поезд.

Находящийся на месте временно исполняющий дела начальника столичного главка Сергей Желтов добавил, что здание склада очень старое. "Старое складское здание с деревянными перекрытиями и сгораемым покрытием. Пожар сопровождался высокой температурой и сильным задымлением", - сообщил он журналистам, добавив, что пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (17:19 мск) — добавлены подробности по тексту.