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Суд приговорил к пяти годам колонии мать, избившую до смерти шестимесячную дочь

Женщина била девочку из-за того, что она плакала

ТАСС, 14 ноября. Кольчугинский суд Владимирской области приговорил к пяти годам лишения свободы 22-летнюю женщину, до смерти забившую свою шестимесячную дочь. Об этом в четверг сообщается на сайте СК по региону.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 26 декабря 2018 года женщина находилась дома одна с ребенком. Когда девочка начала капризничать, она несколько раз ударила ее в область груди. Несмотря на гематомы и плохое самочувствие ребенка, мать не обратилась за медицинской помощью. Спустя несколько дней женщина в очередной раз избила ребенка из-за того, что тот плакал. Увидев, что девочка закатывает глаза, обвиняемая испугалась и бросилась к соседке. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка, наступившей в результате полученных телесных повреждений.

По данным СК, женщина является воспитанницей коррекционной школы. На следствии и в суде вину в преступлении признала.

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РоссияВладимирская область
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