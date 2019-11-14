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Дело историка Олега Соколова

Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат на следующей неделе

По словам его адвоката, исследование может занять до полутора месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве, будет назначена на следующей неделе, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

"Экспертиза будет назначена на следующей неделе", - сказал адвокат. Само исследование может занять до полутора месяцев, подчеркнул Почуев.

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Он также отметил, что его подзащитный находится в изоляторе временного содержания в центре Петербурга и, по его информации, 18 ноября Соколова переведут в СИЗО "Кресты". Адвокат ранее отмечал, что защита уже готовит вопросы специалистам, которые будут работать в рамках психолого-психиатрической экспертизы. По словам Почуева, работа с версией об убийстве в состоянии аффекта будет зависеть именно от результатов этого исследования.

Ранее Почуев подал жалобу на постановление Октябрьского районного суда о заключении Соколова под стражу. Защита настаивает на домашнем аресте историка, хотя сам Соколов выступал против обжалования своего ареста.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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