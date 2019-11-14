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Дело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
Обновлено 

Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота

Сейчас Муслим Даххаев находится под стражей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Следствие вменяет арестованному накануне начальнику ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Заманский.

"Громко звучит - разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что пишут многие страшные вещи (в СМИ), это нелепо", - сказал Заманский. В четверг он подал жалобу на арест главе регионального ГУ ФСИН.

Теги
РоссияРостовская областьДело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
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