Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Следствие вменяет арестованному накануне начальнику ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Заманский.

"Громко звучит - разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что пишут многие страшные вещи (в СМИ), это нелепо", - сказал Заманский. В четверг он подал жалобу на арест главе регионального ГУ ФСИН.