Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка за контрабанду наркотиков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков группой лиц. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судья Алексей Криворучко принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Он заочно обвиняется по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой)", - сказали в суде.

Это очередной заочный арест Плахотнюка российскими судами. Ранее аналогичные решения были приняты по другим уголовным делам, фигурантом которых он был.

Все дела Плахотнюка

27 сентября Тверской суд Москвы вернул следствию ходатайство о заочном аресте Плахотнюка в связи с ненадлежащей подготовкой - в материалах дела отсутствовали сведения об объявлении обвиняемого в международный розыск. Мосгорсуд признал это решение незаконным и отправил в райсуд на новое рассмотрение.

Ранее в МВД России сообщили, что Плахотнюку инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Экс-лидер Демпартии Молдавии также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). Кроме того, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Согласно материалам дела, Плахотнюк и предприниматель Вячеслав Платон обвиняются в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк бежал из Молдавии в США и называет возбужденные в отношении него в России уголовные дела "фантазией следствия".