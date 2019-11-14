Суд закрыл заседание по вопросу ареста Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Криворучко

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы закрыл для прессы заседание по вопросу ареста Евгения Ерзунова, который обвиняется в угрозах московскому судье Алексею Криворучко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Учитывая мнение всех участников процесса, суд принял решение провести в закрытом режиме заседание по вопросу избрания меры пресечения Ерзунову. Это необходимо для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса", - сказал судья Артур Карпов. С его решением были согласны все стороны процесса.

Следствие смогло установить не всех фигурантов дела об угрозах Криворучко. "Учитывая, что не все фигуранты этого дела установлены, я требую провести заседание в закрытом режиме", - заявил следователь.

Перед этим Ерзунов сообщил в суде, что он проживает в Электростали, работает в "М-Видео" менеджером, женат, у него есть полуторагодовалая дочь.

СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над участником несогласованного митинга 3 августа в Москве Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН. Позднее Мосгорсуд смягчил ему наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

По делу об угрозах судье были задержаны Сергей Половец (обвиняется по ст. 296 УК РФ) и Алексей Вересов (ему инкриминируется ст. 280 УК РФ). Вересов на допросе признал вину, в среду суд арестовал его. Половец также признался в содеянном и дал показания, которые позволили задержать в столичном аэропорту Внуково Ерзунова, когда он собирался покинуть Россию. Половец был отпущен под подписку о невыезде.

Именно Ерзунов, по версии следствия, является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.