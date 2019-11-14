Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство подростка в Сочи

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Бурятии, признанного виновным в разбойном нападении на несовершеннолетнюю, попытку ее изнасилования и убийство в Сочи, а также еще по нескольким статьям УК РФ. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

По данным Южного следственного управления на транспорте, в 2016 году мужчина увидел на железнодорожной станции в Сочи 15-летнюю девочку, решил похитить у нее телефон, увел в безлюдное место, а затем хотел изнасиловать, для этого он ударил ее камнем по голове и душил, но к тому моменту, как он начал снимать с несовершеннолетней одежду, девочка уже умерла.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Республики Бурятия, обвиняемого в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве 15-летней жительницы Сочи. Также подсудимый обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что также в ходе расследования было установлено, что он причастен к совершению грабежа в Бурятии, покушению на угон автомобиля, краже.