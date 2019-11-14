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Обновлено 

CNN: подозреваемый в стрельбе в Калифорнии мертв

В его доме проводят обыски
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния) мертв. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он отмечает, информацию о самоубийстве подозреваемого подтвердили сотрудники правоохранительных органов. Они в настоящее время проводят обыск в его доме.

По данным телеканала NBC и газеты LA Times, при стрельбе в школе в четверг пострадали семь человек. Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи в эфире телеканала CNN уточнил, что правоохранительные органы пока могут подтвердить информацию о пяти пострадавших. Он не пояснил, все ли эти лица получили огнестрельные ранения.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - поменялся заголовок

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