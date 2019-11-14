Трампа оповестили о стрельбе в школе в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был оповещен о стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния), он следит за развитием событий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Президент отслеживает поступающую информацию о стрельбе в Санта-Кларите. Белый дом призывает всех, кто находится вблизи места происшествия, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб", - отмечается в заявлении.

Телеканал NBC и газета Los Angeles Times сообщили, что при стрельбе пострадали семь человек. Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи в эфире телеканала CNN сообщил, что правоохранительные органы пока могут подтвердить информацию о пяти пострадавших. Он не уточнил, все ли эти лица получили огнестрельные ранения.

По словам Бейзи, стрельбу открыл школьник "азиатской наружности в черной одежде", его пока не задержали.