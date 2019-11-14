Фигурантам дела о драке, где погиб бывший спецназовец, предъявили окончательное обвинение

"Фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Хулиганство", то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следствие по делу фактически завершено и в ближайшее время всем фигурантам будет об этом объявлено официально", - сказал защитник.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции семерым фигурантам дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат одного из обвиняемых Нарек Костанян.

По его словам, на очной ставке между обвиняемыми и потерпевшими, среди которых была девушка погибшего и двое потерпевших, была установлена причастность к драке только четверых фигурантов, "а остальные стояли в стороне".

"В ходе очной ставки потерпевшие заявили, что в ходе предварительного следствия подписали протокол допроса не глядя, уточнив, что непосредственно в драке участвовали только четыре человека", - отметил адвокат. Он добавил, что защиту и обвиняемых также ознакомили с частью результатов экспертиз, которых было назначено и проведено следствием в количестве более 30.

Фигуранты дела

В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов признавший вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшийся от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир Хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был там арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них будут выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших".

Адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы одного из братьев Айрапетянов, сообщил ТАСС, что 20 ноября следствие планирует предъявить окончательное обвинение остальным фигурантам. Защитник утверждает, что основные свидетели по делу ошибаются, указывая на то, что Ходжоян является убийцей.

"Они [потерпевшие] указывают, что особые приметы у вооруженного ножом человека - залысина и белая рубашка, тогда как эти приметы были у троих - Ходжояна, Оганеса Айрапетяна и хозяина бара. Оганес ударил ножом Белянкина, потому что ни слова, ни действия не помогали остановить стрельбу, а в обойме пистолета спецназовца после попаданий в Айрапетяна трех пуль оставалось еще шесть, которые потенциально должны были попасть в его братьев и друзей", - рассказал адвокат.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей. Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.