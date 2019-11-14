В Петербурге арестовали группу молодых людей по подозрению в нападении на иностранца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу Ивана Сударикова, Ивана Акимова и Филиппа Петрова, которых подозревают в разбойном нападении на гражданина Узбекистана на почве экстремистских мотивов. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Сударикова, Ивана Акимова и Филиппа Петрова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главка СК РФ по Санкт-Петербургу, подозреваемые - жители Ленинградской области 2000, 2001 и 2003 годов рождения. По версии следствия, вечером 11 ноября у железнодорожной станции Пост Ковалево в Красногвардейском районе они по экстремистским мотивам напали на 38-летнего гражданина Узбекистана, распылили ему в лицо раздражающие вещество из баллончика, после чего жестоко избили, нанеся ножом не менее пяти ударов, а также множественные удары ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Кроме того, проверяется информация о совершении ими аналогичных преступлений, в том числе по экстремистским мотивам. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 12 января 2020 года.