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Суд в Москве арестовал предпринимателя Перевозникова за обман спортсменки-инвалида

По версии следствия, он получил от нее 5 млн рублей на изготовление протеза. Деньги он присвоил себе.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС /. Басманный суд Москвы арестовал российского предпринимателя Валерия Перевозникова, который обманул волейболистку из паралимпийской сборной России на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 декабря 2019 года в отношении обвиняемого Перевозникова", - сказала она.

Ранее следователи задержали Перевозникова, которые побудил спортсменку из паралимпийской сборной России по волейболу взять кредит в размере более 5 млн рублей для приобретения протезов ноги и присвоил эти деньги.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в СК.

По версии следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке изготовить протезы ног, для оплаты которых она взяла кредит в размере более 5 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила.

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Россия
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