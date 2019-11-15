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Движение в районе трассы М-11 ограничено из-за аварии

ДТП произошло с участием трех автомобилей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Движение ограничено по двум полосам на 77-м километре МКАД недалеко от съезда на трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" из-за ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом в пятницу сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в "Твиттере".

"По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей с участием грузового ТС. Производится уборка проезжей части, движение временно ограничено по двум полосам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничено на внутренней стороне МКАД.

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Россия
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