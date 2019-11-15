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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сведения о пострадавших не поступали

ТАСС, 15 ноября. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг толчков залегал на глубине около 29 км. Эпицентр землетрясения находился в 168 км к юго-востоку от города Манадо, расположенного на острове Сулавеси. Население города составляет 452 тыс. человек.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Ранее в четверг к востоку от Манадо было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

Теги
Индонезия
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