Источник: в квартире на западе Москвы произошел взрыв

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали после взрыва с возгоранием в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате пожара пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки и произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, на 5-7 этажах здания произошло возгорание на балконах. "Пожар ликвидирован, его площадь составила 60 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

В ходе тушения возгорания с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек.