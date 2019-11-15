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Источник: в квартире на западе Москвы произошел взрыв

По его словам, всего из дома эвакуировали 50 человек
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали после взрыва с возгоранием в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате пожара пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки и произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, на 5-7 этажах здания произошло возгорание на балконах. "Пожар ликвидирован, его площадь составила 60 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

В ходе тушения возгорания с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек.

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