В Бурятии бывший сотрудник полиции осужден за получение взятки

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Бурятия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. Об этом сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе"). Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4,2 млн рублей", - сообщили в ведомстве, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

Бывший оперуполномоченный обещал незаконно вернуть директору одной из фирм ранее изъятые при производстве оперативно-разыскных мероприятий документы. Также он обещал свое "покровительство", а взамен просил 1,5 млн рублей. "Действия по получению денег он маскировал под видом продажи земельного участка", - отметили в прокуратуре. После передачи денег под контролем сотрудников правоохранительных органов мужчина был задержан.

В пресс-службе МВД Бурятии отметили, что факт противоправной деятельности сотрудника выявлен подразделением собственной безопасности регионального МВД. "Гражданин был уволен из органов внутренних дел в 2016 году по отрицательным мотивам", - сообщили в ведомстве.