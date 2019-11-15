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CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

Нападавшим оказался 16-летний Натаниэль Берхоу

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция в США установила личность подростка, открывшего стрельбу в школе "Сагас" в городе Санта-Кларита (штат Калифорния). Как сообщает в четверг телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей органов правопорядка, нападавшим оказался 16-летний Натаниэль Берхоу.

Телекомпания подчеркивает, что Берхоу до сих пор находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер подчеркнул, что правоохранительным органам до сих пор не известны ни мотивы нападавшего, ни возможное наличие связей между ним и жертвами.

По данным полиции, в общей сложности стрельба продолжалась в течение 16 секунд. Телекомпания отмечает, что занятия во всех близлежащих школах в пятницу отменены.

Около 07:30 утра (18:30 мск) в полицию Санта-Клариты поступили сигналы о том, что в школе "Сагас" раздались выстрелы. 16-летний учащийся школы из пистолета 45-го калибра ранил пятерых человек. От полученных ран умерли 16-летняя девушка и 14-летний юноша. В школе "Сагас" в окрестностях Лос-Анджелеса обучаются 2,4 тыс. школьников.

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