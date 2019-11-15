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Дело бывшего совладельца "Росгосстраха" Хачатурова поступило в Дорогомиловский суд Москвы

Сергей Хачатуров и экс-акционер "Росгосстрах банка" Надежда Клепальская обвиняются в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы получил материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера "Росгосстрах банка" Надежды Клепальской, обвиняемых в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества. Как уточнили в пятницу ТАСС в суде, дата рассмотрения дела пока не назначена.

"В Дорогомиловский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении обвиняемых Хачатурова и Клепальской. Дело передано судье Ольге Быковской, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

9 октября Басманный суд Москвы согласился с ходатайством защиты обвиняемого о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд. По словам адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, представители прокуратуры категорически возражали против удовлетворения ходатайства. Причиной возражениям гособвинения, считает защитник, "неправильное понимание следствием и прокуратурой природы такого вида имущества, как ценные бумаги, и неправомерное вмешательство уголовной юстиции в имущественные вопросы, относящиеся к гражданскому праву".

В чем обвиняются

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем организованной группой (ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, которое вела ФСБ России, Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 1 млрд рублей в компании, где он, по словам адвоката, был собственником и генеральным директором в 2017 году.

Следствие оценивает ущерб от действий Хачатурова и сестры экс-главы совета директоров "Росгосстрах Банка" Светланы Клепальской - Надежды ООО "РГС активы", которое признано потерпевшей стороной, более 7 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты дела "сформировали преступный умысел" и в 2017 году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО "РГС Активы", а полученные средства похитили. Весной этого года Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца страховой компании "Росгосстраха" Данила Хачатурова. Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи МВД начали в отношении него доследованную проверку, в рамках которой проверяются сделки, заключенные перед санацией банка "Открытие", на предмет вывода активов. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар "РГС холдинга", который тогда владел 52% "Росгосстраха". В 2017 году Данил Хачатуров передал контроль над "Росгосстрахом" банку "Открытие".

Официальными комментариями пресс-службы ГУ МВД по Москве и "Росгосстраха" ТАСС пока не располагает.

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