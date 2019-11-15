В Москве у пенсионерки со сберкнижки и банковских счетов украли более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл с банковских счетов и сберкнижки пенсионерки в Москве более 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"В ОМВД обратилась пенсионерка, которая заявила, что неизвестный по телефону, введя ее в заблуждение, получил реквизиты банковской карты, после чего со сберкнижки и двух счетов были списаны 1 млн 525 тыс. рублей", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере).