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Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли погибшей

Ранее было возбуждено уголовное дело об убийство малолетнего

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.

"Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали", - сказал он.

Пресс-служба регионального МВД в среду сообщила, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении и не вернулась. В поисках принимали участие представители правоохранительных органов, спасатели и волонтеры.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об убийство малолетнего, соответствующая статья предполагает до 20 лет лишения свободы.

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РоссияКрым
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