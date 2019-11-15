Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли погибшей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.

"Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали", - сказал он.

Пресс-служба регионального МВД в среду сообщила, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении и не вернулась. В поисках принимали участие представители правоохранительных органов, спасатели и волонтеры.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об убийство малолетнего, соответствующая статья предполагает до 20 лет лишения свободы.