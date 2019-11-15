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Шестеро детей пострадали в аварии со школьным автобусом во Владимирской области

Инцидент произошел на трассе Владимир - Рязань

ВЛАДИМИР, 15 ноября. /ТАСС/. Авария с участием школьного автобуса произошла на автодороге Владимир - Рязань, пострадали шестеро детей, сообщил ТАСС глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.

"На автодороге Владимир - Рязань на 65-м километре трассы ВАЗ-2199 врезался в школьную маршрутку, которая перевозила детей из Иванищи в Курлово. Шестеро детей пострадали, у них ушибы, царапины, доставлены в детскую больницу Гусь-Хрустального. Все дети в момент ДТП были пристегнуты, их сопровождали три педагога, сама машина новая - ей три месяца. За рулем ВАЗ-2199 была женщина, она не пострадала", - сказал глава района.

По информации районной единой дежурной диспетчерской службы, при столкновении с легковым автомобилем автобус перевернулся.

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