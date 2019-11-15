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Босния и Герцеговина выдала РФ обвиняемого в изнасиловании в 2009 году

Мурата Полата задержали в июле 2019 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в Липецке в 2009 году, экстрадирован из Боснии и Герцеговины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Боснии и Герцеговины экстрадируют в Россию Мурата Полата", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в сентябре 2009 года в Липецке Полат, угрожая убийством, изнасиловал женщину. Обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный, а затем международный розыск. В июле 2019 года его задержали на территории Боснии и Герцеговины. После этого Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который в октябре был удовлетворен.

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Босния и ГерцеговинаРоссия
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