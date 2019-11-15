Следствие в Испании сняло гриф "секретно" с дела экс-чиновника Минкультуры России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Испанские следователи сняли гриф "секретно" с уголовного дела об отмывании денег в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо и его семьи. Как уточнил ТАСС российский адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка, защита Мазо планирует ознакомиться с материалами дела уже на следующей неделе.

"Нашего адвоката в Испании уведомили о том, что дело Мазо рассекречено, остроту для испанских властей оно теперь не представляет. На чем основаны подозрения следствия мы узнаем после того, как ознакомимся с материалами дела, которые попросим посмотреть на следующей неделе", - сказал защитник.

Австрия по запросу Испании задержала бывшего чиновника Минкультуры РФ. Прокуратура требовала ареста россиянина для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям. По информации корреспондента ТАСС в Вене, разбирательства по экстрадиции Мазо могут затянуться, потому что Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.