В Краснодарском крае сотрудники ДПС применили оружие для задержания нарушителя

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Девушка госпитализирована в городскую больницу города Лабинска Краснодарского края с незначительными ранениями после погони, во время которой сотрудники ДПС вынуждены были открыть огонь, преследуя нарушителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства из табельного оружия. Девушка, находившаяся в преследуемом автомобиле, получила незначительные ранения. В настоящее время она госпитализирована в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при задержании водитель и два пассажира автомобиля оказали сопротивление сотрудникам полиции. В отношении водителя составлены два административных материала по части 2 статьи 12.25 ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") и статье 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 ("Кража") УК РФ.

"Установлено, что автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, ранее был угнан из гаража жителя станицы Зассовской (Лабинского района Краснодарского края)", - уточняет пресс-служба.