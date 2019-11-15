В Москве пьяный мужчина в трамвае избил до потери сознания беременную женщину

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В Москве пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, проверка началась после того, как в полицию поступило сообщение о драке в общественном транспорте. "Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала, - рассказали в пресс-службе. - Подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний житель Московской области".

В настоящее время потерпевшая госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.