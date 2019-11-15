В Петербурге задержали мужчину, который поджег Jaguar

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала злоумышленника, который поджег дорогостоящую иномарку местного жителя на почве дорожного конфликта. Об этом журналистам в пятницу сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейскими задержан гражданин, совершивший поджог дорогостоящей иномарки. Он изобличен в том, что на почве дорожного конфликта с потерпевшим заранее установил время и место парковки его автомобиля Jaguar, после чего приобрел бензин и на принадлежащем ему мотоцикле приехал к месту парковки, где совершил поджог, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По данным ГУ МВД, ущерб составил почти 1,5 млн рублей. Поджог был совершен напротив Парка победы на Московском проспекте 13 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"). 48-летний злоумышленник, по данным полиции, ранее судим.

На данный момент обвинение ему пока не предъявлено, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.