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Дело полковника Захарченко

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД осужден на 12,5 года заключения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения, этапировали из СИЗО в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Горбатенко.

"Сегодня мне сообщили, что Захарченко этапируют в колонию. Вчера еще он был в изоляторе", - сказал адвокат.

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По словам источника ТАСС, Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии в поселке Леплей в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Ранее адвокат Захарченко сообщал, что обжалует в суде решение администрации СИЗО о признании его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Он пояснил, что за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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