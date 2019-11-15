В Ростовской области обнаружили 11 кг наркотиков при проверке автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Ростовской области остановили автомобиль, пассажир которого перевозил более 11 кг мефедрона, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте МВД по Ростовской области.

"В ходе несения службы инспекторы ДПС ОМВД России по Аксайскому району на участке автодороги М-4 "Дон" остановили автомобиль Hyundai Getz под управлением 24-летнего гражданина. При проверке документов полицейские обратили внимание на рядом сидящего 28-летнего пассажира. Он заметно нервничал, постоянно отводил взгляд в сторону, на вопросы стражей порядка не отвечал", - говорится в сообщении.

В результате осмотра автомобиля полицейские обнаружили пластиковую коробку с порошкообразным веществом. "Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон массой более 11 кг", - сказали в МВД.

Подозреваемый заключен под стражу.