Источник: историка Соколова доставили к реке для следственного эксперимента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве своей невесты Анастасии Ещенко историк Олег Соколов доставлен на набережную реки Мойки в центре Петербурга - на место преступления для проведения следственных действий.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Привезли на Мойку. Проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для безопасности на Соколова надет бронежилет и шлем. Кроме того, для следственного эксперимента доставлен манекен.

В свою очередь, в поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга ТАСС сообщил, что водолазы пока не работают по этому делу. "Сегодня водолазы не работают, потому что другой план заданий, а вообще будут продолжать работу и завтра, и послезавтра - пока не найдут", - сообщила агентству представитель учреждения.