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Дело историка Олега Соколова

Источник: историка Соколова доставили к реке для следственного эксперимента

Для безопасности на него надет бронежилет и шлем
Олег Соколов Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве своей невесты Анастасии Ещенко историк Олег Соколов доставлен на набережную реки Мойки в центре Петербурга - на место преступления для проведения следственных действий.

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Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Привезли на Мойку. Проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для безопасности на Соколова надет бронежилет и шлем. Кроме того, для следственного эксперимента доставлен манекен.

В свою очередь, в поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга ТАСС сообщил, что водолазы пока не работают по этому делу. "Сегодня водолазы не работают, потому что другой план заданий, а вообще будут продолжать работу и завтра, и послезавтра - пока не найдут", - сообщила агентству представитель учреждения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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