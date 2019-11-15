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В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки отчим раскаялся на допросе

Тело ребенка было обнаружено после двух дней поисков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Отчим, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Крыму, тело которой обнаружили в пятницу после двух дней поисков, раскаялся в содеянном.

Он заявил об этом следователям на допросе, видеозапись которого распространил Следственный комитет РФ.

"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", - говорит подозреваемый на видеозаписи.

Также он сообщил на допросе, что после убийства спрятал тело падчерицы. На записи видно, как отчим показывает правоохранителям канаву, в которой нашли убитую девочку.

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РоссияКрым
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