В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки отчим раскаялся на допросе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Отчим, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Крыму, тело которой обнаружили в пятницу после двух дней поисков, раскаялся в содеянном.

Он заявил об этом следователям на допросе, видеозапись которого распространил Следственный комитет РФ.

"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", - говорит подозреваемый на видеозаписи.

Также он сообщил на допросе, что после убийства спрятал тело падчерицы. На записи видно, как отчим показывает правоохранителям канаву, в которой нашли убитую девочку.