В Петербурге задержали группу подростков за нападение на иностранца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Петербурга вместе с сотрудниками УФСБ задержали группу подростков, которые в парке Екатерингоф на Лифляндской улице угрожали иностранцу и требовали, чтобы он покинул Россию. Об этом журналистам сообщили в пятницу в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России задержали пятерых граждан. <…> Они изобличены в том, что 4 ноября около восьми часов вечера в парке Екатерингоф на Лифляндской улице, угрожая газовым баллончиком и физической расправой, требовали "покинуть территорию РФ" 30-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Возраст пятерых задержанных - 15-16 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Позднее выявили еще одного подростка 17 лет, входившего в эту группу, он был задержан ранее за совершение других преступлений.

Пятеро подозреваемых задержаны, еще один заключен под стражу.