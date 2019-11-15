Суд арестовал пятерых сотрудников Минобороны Украины по делу о бракованных бронежилетах

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал пятерых должностных лиц Министерства обороны Украины по делу о закупках некачественных бронежилетов по завышенным ценам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о бездействии военной власти, а именно - в закупке некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам", - сказано в сообщение пресс-службы ГПУ.

При этом уточняется, что "трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 76 млн гривен (около $3,1 млн - прим. ТАСС) каждому, еще двум чиновникам - домашний арест".

Пресс-служба также добавила, что сотрудники министерства подозреваются в закупке 11 тыс. бронежилетов.

В июне следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в рамках досудебного расследования провели ряд обысков по этому делу. По данным ГБР, 20 тыс. закупленных бронежилетов оказались ненадлежащего качества. Кроме того, было закуплено 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. Сумма убытков, нанесенных государству, составила около $3,8 млн. 11 ноября Печерский районный суд Киева по этому делу арестовал начальника главного управления Минобороны, генерала с правом внесения залога в размере 76 млн гривен (около $3,1 млн).