Суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Раздольненский районный суд Крыма арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве 5-летней падчерицы в селе Кропоткино на севере региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Раздольненского районного суда.

"[Арестовали] на два месяца - до 14 января 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова в свою очередь сообщила, что подозреваемому предъявили обвинения. Мужчина полностью признал свою вину.

Пресс-служба регионального МВД в среду сообщила, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении и не вернулась. В пятницу стало известно, что ребенка нашли мертвым. По подозрению в убийстве задержан отчим девочки, он дал признательные показания.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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