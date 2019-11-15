В Белоруссии задержали подозреваемых в хищении в России более 40 автомобилей

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали восьмерых граждан республики по подозрению в хищении более 40 автомобилей на территории России. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность восьми белорусов к свыше 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы", - отметила официальный представитель МВД.

Следствие располагает данными о том, что с 2014 по 2019 годы задержанные, большинство из которых являются уроженцами Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Белоруссии. Во время обысков было изъято около 30 похищенных автомобилей иностранного производства, проинформировали в МВД. Также, по данным ведомства, были обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, иные приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованной группы и дополнительных эпизодов преступной деятельности", - сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии.