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Экологи в Татарстане зафиксировали аварийный разлив нефти

Бьющий из-под земли источник загрязнения обнаружили около населенного пункта Нижняя Мактама

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Экологи работают на месте прорыва нефтепровода в Альметьевском муниципальном районе Татарстана. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Аварийный разлив нефти произошел в Альметьевском районе близ населенного пункта Нижняя Мактама. Бьющий из-под земли источник загрязнения обнаружили в ходе рейда инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Кроме того, установлен факт попадания нефтепродуктов в ручей Безымянный. <…> На место для ликвидации прорыва вызваны сотрудники компании, которой принадлежит нефтепровод", - говорится в сообщении.

Специалисты обследовали территорию и отобрали пробы, полученные результаты для дальнейшего расследования намерены передать в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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