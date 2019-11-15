Около 100 человек эвакуировали из гостиницы "Космос" в Москве из-за пожара

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 человек были эвакуированы из-за пожара в гостинице "Космос" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, на одном из балконов здания гостиницы на проспекте Мира произошло возгорание утеплителя под обшивкой. "Площадь возгорания составила 1 кв. м. Из-за ЧП из здания эвакуировали порядка 100 человек", - сказал источник.

Сейчас, по его словам, пожар потушен, люди возвращаются обратно. "По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал", - заключил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения - (18:34 мск) - добавлены подробности.