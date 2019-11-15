В Саратове из-за работ на теплотрассе без тепла остались более 18 тыс. человек

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Работы на теплотрассе стали причиной отключения отопления в домах более 18 тыс. жителей в Саратове в пятницу, без тепла остались также школы и детские сады, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с проведением работ на теплотрассе прекращена подача центрального отопления, в зону отключения входят 63 жилых дома разной этажности с населением 18307 чел., из них 3591 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также перебои с отоплением могут возникнуть в двух школах и двух детских садах.

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу также порядка 25 тыс. жителей Саратова остались без тепла из-за повреждения теплотрассы.

По данным ГУ МЧС региона, всего в Саратове в настоящий момент отопления нет в 119 жилых домах разной этажности, в которых проживают 43957 человек.