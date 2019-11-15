Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове из-за работ на теплотрассе без тепла остались более 18 тыс. человек

Без тепла остались также школы и детсады

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Работы на теплотрассе стали причиной отключения отопления в домах более 18 тыс. жителей в Саратове в пятницу, без тепла остались также школы и детские сады, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с проведением работ на теплотрассе прекращена подача центрального отопления, в зону отключения входят 63 жилых дома разной этажности с населением 18307 чел., из них 3591 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также перебои с отоплением могут возникнуть в двух школах и двух детских садах.

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу также порядка 25 тыс. жителей Саратова остались без тепла из-за повреждения теплотрассы.

По данным ГУ МЧС региона, всего в Саратове в настоящий момент отопления нет в 119 жилых домах разной этажности, в которых проживают 43957 человек.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Бывший министр сельского хозяйства Марий Эл арестована по делу Маркелова
Ираида Долгушева ранее находилась под подпиской о невыезде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС