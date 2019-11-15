Бывший министр сельского хозяйства Марий Эл арестована по делу Маркелова

ТАСС, 15 ноября. Нижегородский районный суд в пятницу изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая является фигурантом дела экс-главы республики Леонида Маркелова, обвиняемого во взятке в 235 млн рублей. Ранее Долгушева находилась под подпиской о невыезде. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы экс-чиновника.

"Сегодня Нижегородский районный суд по ходатайству прокурора изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства [Марий Эл] Ираиде Долгушевой с подписки о невыезде на содержание под стражей. Мера пресечения избрана на два месяца, до 15 января 2020 года", - отметил Трунов.

По его словам, во время перерыва в судебном заседании Долгушева встретилась с одним из свидетелей стороны обвинения. "Оказалось, что встреча проходила под контролем сотрудников ФСБ, и в ходе нее подсудимая Долгушева высказывалась о необъективности судебного разбирательства, о ложных показаниях, данных в ходе судебного разбирательства одним из свидетелей, и важности для процесса правдивых показаний", - сказал адвокат.

"По мнению стороны обвинения, высказывания Долгушевой свидетельствует о попытке оказать давление на свидетеля обвинения", - отметил Трунов. Он добавил, что суд отклонил ходатайство защиты о допросе этого свидетеля об обстоятельствах встречи.

Дело Маркелова

В суде Нижнего Новгорода рассматривается дело о получении 235 млн рублей взятки в отношении Маркелова, Долгушевой, которой вменяется в вину злоупотребление полномочиями, и экс-директора телекомпании "Регион 12" Натальи Кожановой, обвиняемой в посредничестве при получении взятки. Уголовное дело в насчитывает почти 250 томов, в нем фигурируют несколько сотен свидетелей.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Маркелов не признал.

Верховный суд России 28 января 2019 года определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения уголовного дела по существу.