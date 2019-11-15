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СМИ: на заводе по производству электробатарей во Франции произошел крупный пожар

Согласно первым результатам замеров допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе, превышения не обнаружили

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на заводе по производству электробатарей, расположенном в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Bleu.

Возгорание было зафиксировано в здании предприятия, расположенном в промышленной зоне коммуны Бернен. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы эвакуировали около 300 сотрудников завода. В операции по тушению огня были задействованы более 50 пожарных и спасателей.

В результате инцидента один человек получил ожоги рук и лица. Он был оперативно доставлен в больницу Гренобля. По словам медиков, его состояние не вызывает опасений.

По информации радиостанции, специалисты провели замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после пожара. "Согласно первым результатам, превышения норм концентрации токсичных веществ не обнаружено", - указали в мэрии Бернена.

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Франция
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