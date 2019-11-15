Медсестра предстанет перед судом по делу о заражении пяти пациентов ВИЧ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Старшая медицинская сестра инфекционного отделения больницы города Буденновска в Ставропольском крае предстанет перед судом после заражения пяти пациентов ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры инфекционного отделения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году в инфекционное отделение поступил ВИЧ-инфицированный человек. Обвиняемая не проконтролировала выполнение необходимых манипуляций с катетерами, один из которых использовался этим пациентом. В результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2017 и 2016 годов рождения, а также двое взрослых, которые в этот же период находились на лечении в больнице.

Ранее в пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщили, что министерская проверка выявила нарушения в работе больницы, где произошло заражение. Ряд сотрудников понесли административные и дисциплинарные взыскания. Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают необходимую антиретровирусную терапию.