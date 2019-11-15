Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медсестра предстанет перед судом по делу о заражении пяти пациентов ВИЧ на Ставрополье

По данным следствия, женщина не проконтролировала выполнение необходимых манипуляций с катетерами, один из которых использовал пациент с ВИЧ

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Старшая медицинская сестра инфекционного отделения больницы города Буденновска в Ставропольском крае предстанет перед судом после заражения пяти пациентов ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

На эту тему

"Завершено расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры инфекционного отделения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году в инфекционное отделение поступил ВИЧ-инфицированный человек. Обвиняемая не проконтролировала выполнение необходимых манипуляций с катетерами, один из которых использовался этим пациентом. В результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2017 и 2016 годов рождения, а также двое взрослых, которые в этот же период находились на лечении в больнице.

Ранее в пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщили, что министерская проверка выявила нарушения в работе больницы, где произошло заражение. Ряд сотрудников понесли административные и дисциплинарные взыскания. Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают необходимую антиретровирусную терапию. 

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Лесной пожар в Сочи не затронул территорию нацпарка
В администрации города уточнили, что пожар происходит в труднодоступной лесной местности горного массива
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС