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Суд арестовал главу оренбургской адвокатской палаты, обвиняемого в коммерческом подкупе

Валерий Бодашко пробудет под стражей до 15 декабря 2019 года

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения на время следствия президенту адвокатской палаты области Валерию Бодашко, обвиняемому в коммерческом подкупе, в виде содержания под стражей, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и одни сутки - до 15 декабря 2019 года", - сказал судья.

Ходатайствуя об аресте, следователь настаивал на заключении под стражу из-за серьезности предъявленных Бодашко обвинений. По инкриминируемой статье возможно наказание в виде длительного заключения. Следователь среди аргументов также назвал возможность Бодашко скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, многие из которых еще не допрошены, и отметил, что у обвиняемого широкий круг полномочий президента адвокатской палаты и обширные связи.

Судебное заседание началось с вызова скорой помощи из-за плохого самочувствия Бодашко, у него поднялось давление. Он и его адвокаты настаивали на домашнем аресте. "Я выполню все требования [следствия], никуда не побегу, но у меня давление 200", - сказал Бодашко. Наличие различных заболеваний, необходимость постоянного медицинского наблюдения и специального питания для 67-летнего обвиняемого подтвердила и его супруга, приглашенная в качестве свидетеля.

Сторона защиты в ходе заседания также пояснила, что экзамен для присвоения статуса адвоката принимается коллегиально и с использованием электронных систем, что исключает возможность для Бодашко лично повлиять на результат. "Это нелепость, невозможно за деньги сдать экзамен", - сказал Бодашко. Одна из адвокатов Бодашко заявила, что в принципе нет никаких оснований для избрания меры пресечения.

В ходе заседания Бодашко написал распоряжение о наделении полномочиями главы адвокатской палаты Оренбургской области вице-президента Владимира Ковалева. Однако заверение такого документа не входит в полномочия суда, отметил судья.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении Бодашко возбуждено статье 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере"). По версии следствия, в мае 2019 года Бодашко включил 28-летнего претендента на получение статуса адвоката в список кандидатов на сдачу квалификационного экзамена. Представитель следствия в ходе судебного заседания рассказал, что обвинения в отношении Бодашко сформированы, в частности, на основе показаний сотрудницы палаты Марии Малютиной, арестованной ранее по подозрению в посредничестве в коммерческом подкупе. Через нее Бодашко якобы передали 450 тыс. рублей.

Теги
РоссияОренбургская область
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