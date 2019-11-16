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В Генконсульстве рассказали о раненом в Аризоне россиянине

Его зовут Евгений Глущенко

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) выяснило, что россиянина, который был ранен сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США в штате Аризона, зовут Евгений Глущенко. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в диппредставительстве.

"Это Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения", - отметили там. Ранее представители учреждения заявили, что дипломаты РФ находятся в контакте с полицией штата и намерены получить консульский доступ к пострадавшему. По данным консульства, он находится в больнице в городе Гудиер (штат Аризона).

В пятницу Служба пограничного и таможенного контроля США проинформировала, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину РФ, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Представители службы сообщили, что состояние россиянина оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

Глущенко ранее уже брали под стражу в Аризоне. По данным властей штата, он находился в центре предварительного задержания на юге Аризоны с сентября 2018 года. Согласно утверждению американской стороны, он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. В апреле текущего года суд постановил, что Глущенко следует депортировать на родину, однако в базе данных инстанции не уточняется, было ли это сделано. В генконсульстве пока не говорят, идет ли речь об одном и том же человеке.

Теги
СШАРоссия
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Генконсульство РФ в Хьюстоне намерено получить доступ к раненому в Аризоне россиянину
Дипломаты находится в контакте с полицией штата
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