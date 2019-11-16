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Стрельба в колледже в Благовещенске

Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, не признает свою вину

По словам мужчины, он ничего не нарушил и действовал по инструкции
Описание
© Екатерина Киселева/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.

"Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно в первую очередь вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил", - сказал он.

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Зачитывая характеристику обвиняемого, судья сообщила о том, что охранник Олег Ермолов 1973 года рождения ранее был судим за особо тяжкое преступление. Отвечая на вопрос судьи, охранник подтвердил наличие судимости.

В ходе прений представитель прокуратуры попросила суд на 72 часа отложить рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, попросила заменить ее на домашний арест. Ермолов поддержал своего защитника, сказав, что у него есть дети, и их не с кем оставить, так как жена работает.

Вопрос об избрании меры пресечения Ермолову отложили до 19 ноября. "Суд соглашается с доводами прокурора о том, что представленные следствием материалы недостаточны для применения к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.<...> Суд пришел к выводу о том, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению <...> Продлить срок задержания до 19 ноября, отложить принятие решение об избрании меры пресечения до 9 часов 19 ноября", - сказала судья.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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