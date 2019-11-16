Следствие попросило суд арестовать гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 16 ноября. Следствие во время проходящего в субботу заседания Благовещенского городского суда выступило с ходатайством о заключении под стражу гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, организация которого охраняла местный колледж, где на этой неделе студент устроил стрельбу.
"Иная мера пресечения в отношении обвиняемого избрана быть не может, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления… допрошены не все свидетели, получены не все доказательства. Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс… следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель следствия. Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.
Андрющенко - 1970 года рождения, ранее не судим. Он - ветеран боевых действий, пенсионер МВД. Женат, у него двое детей, один из которых - несовершеннолетний.
На состоявшемся ранее в субботу заседании суд принял решение отложить до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику "Сириус-А" Олегу Ермолову, охранявшему местный колледж.