Следствие попросило суд арестовать гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 16 ноября. Следствие во время проходящего в субботу заседания Благовещенского городского суда выступило с ходатайством о заключении под стражу гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, организация которого охраняла местный колледж, где на этой неделе студент устроил стрельбу.

"Иная мера пресечения в отношении обвиняемого избрана быть не может, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления… допрошены не все свидетели, получены не все доказательства. Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс… следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель следствия. Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.