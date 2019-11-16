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СМИ: неизвестные открыли огонь по избирателям-мусульманам, ехавшим на выборы на Шри-Ланке

В результате атаки были повреждены два автобуса

ТАСС, 16 ноября. Неизвестные открыли огонь по колонне автобусов, в которых на выборы президента на Шри-Ланке ехали представители мусульманской общины. Об этом в субботу сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на северо-западе острова за несколько часов до начала выборов. Нападавшие устроили засаду для колонны из более чем 100 транспортных средств, установив самодельные дорожные блоки. Они также жгли шины на дороге и забрасывали автобусы камнями.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены два автобуса. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала.

В 07:00 по местному времени (04:30 мск) на Шри-Ланке открылись избирательные участки. Для обеспечения безопасности привлечены дополнительные отряды полиции и усилены меры безопасности.

На пост главы государства претендуют 35 представителей политических партий и независимых кандидатов. В выборах ожидается участие 16 млн избирателей. Президент Шри-Ланки избирается на пятилетний срок.

Теги
Шри-Ланка
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