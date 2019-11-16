В ДТП в Приморье погибли женщина и трехлетняя девочка

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе в Приморье, погибли 62-летняя женщина и трехлетняя девочка, еще один человек получил травмы. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным полиции, 41-летний водитель машины Lexus двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока и при перестроении не уступил дорогу попутно двигавшемуся Nissan Otti, которым управляла 62-летняя женщина, произошло столкновение. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vitz, за рулем которого была 35-летняя женщина.

"В салоне Toyota на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве находилась трехлетняя девочка. Водитель Lexus скрылся с места автоаварии, однако был задержан. В результате ДТП погибли водитель Nissan и пассажир-ребенок в Toyota. 35-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Стаж водителя Lexus составляет два года. В 2019 году его трижды привлекали к административной ответственности: дважды за вовремя неоплаченные административные штрафы и один раз за неиспользование ремня безопасности. В связи с аварией проводится проверка.