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Суд арестовал банковские счета и средства обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Ранее суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где находятся более 500 млн рублей
Карина Цуркан Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Карина Цуркан
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства на общую сумму 451 млн рублей, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, арестованные деньги были изъяты по месту жительства обвиняемой, а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах.

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"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 30 октября 2019 года наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К. А., в размере $6,160 865, €529,155 и 19 млн 625 тыс. рублей, изъятые по месту жительства Цуркан К. А., а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах, с установлением владельцу ограничения в виде запрета на владение, пользование, распоряжение арестованным имуществом", - сказала представитель суда. В денежном эквиваленте общая сумма арестованных счетов составляет порядка 451 млн рублей.

Ранее Лефортовский суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где находятся более 500 млн рублей. Таким образом в рамках уголовного дела о шпионаже в отношении Цуркан арестовано около 1 млрд рублей.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), своей вины она не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство. Цуркан находится в СИЗО "Лефортово" под арестом, срок которого был продлен до середины декабря.

По данным на странице "Интер РАО", Цуркан с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала.

Теги
РумынияРоссияМолдавия
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