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В Оренбурге автобус въехал в опору линии электропередачи

В результате ДТП девять человек получили травмы, один находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 16 ноября. Автобус въехал в опору линии электропередачи в Оренбурге. По уточненным данным областного Минздрава, в ДТП пострадали девять человек.

Ранее в пресс-службе ГИБДД России сообщали о восьми пострадавших.

"В 12:45 (мск) на улице Максима Горького в Оренбурге водитель 1961 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ", съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и въехал в опору линии электропередачи. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказали в ГИБДД.

Как уточнили ТАСС в областном Минздраве, всего пострадавших в аварии - девять человек.

"Один человек находится в тяжелом состоянии, два в среднем - они госпитализированы. Шесть человек получили легкие травмы, их отпустили домой", - сказали ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Всего в автобусе находились 12 пассажиров. Он следовал по маршруту №102 "Нижняя Павловка - Оренбург". Причина аварии устанавливается.

В новость внесены изменения (13:21 мск) - добавлены подробности, уточняется количество пострадавших. 

Теги
РоссияОренбургская область
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