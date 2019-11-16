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В селе Озерском на Сахалине из-за пожара остались без жилья восемь человек

Власти региона предоставят им жилье по договору социального найма

ТАСС, 16 ноября. Власти выплатят восьмерым жителям села Озерское на Сахалине, которые в пятницу потеряли квартиры из-за пожара, по 350 тыс. рублей компенсации и до конца года обеспечат эти семьи новых жильем. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства области на своем официальном сайте.

В пятницу, 15 ноября, в селе Озерском полностью сгорели два двухквартирных дома, без крова остались три семьи, восемь человек. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Потерявшие кров люди отказались от временного размещения и сейчас живут у родственников.

"По поручению губернатора [Сахалинской области] Валерия Лимаренко жители сгоревших домов незамедлительно получили первые выплаты - 50 тыс. рублей на семью. В течение недели из областного бюджета каждому погорельцу выплатят еще по 300 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба.

Новыми квартирами погорельцев планируется обеспечить до конца года, им предоставят постоянное жилье по договору социального найма. Одну муниципальную квартиру в селе уже ремонтируют, ее планируется предоставить семье примерно через месяц. Еще две семьи, состоящие из трех человек, пока разместятся в свободных квартирах арендного дома, оплачивать их жилье будет администрация Корсаковского городского округа. Параллельно будет решаться вопрос о приобретении квартир, соответствующих по площади сгоревшим.

Село Озерское находится в Корсаковском городском округе на юго-востоке Сахалина. Численность населения здесь немногим больше 1,3 тыс. человек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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